被控敲诈勒索 吹牛老爹不认罪续押候审

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（法新社纽约17日电） 饶舌歌手吹牛老爹（Sean“Diddy”Combs）被控敲诈勒索和性贩运，今天他当庭表示不认罪，遭勒令续押候审。

54岁的吹牛老爹昨晚在纽约被联邦探员逮捕，并在一份3项控罪的刑事起诉书中，被控对女性性虐待，以及使用胁迫和暴力手段强迫她们参加毒品助兴的性爱派对。

曾是音乐名人的吹牛老爹现身曼哈顿法庭，许多家人前来声援。他不认罪，律师请求法官塔诺夫斯基（Robyn Tarnofsky）允许他保释。

在漫长的保释听证会上，检方对包括干扰证人和潜逃风险等表示担忧。塔诺夫斯基拒绝保释，称她担心此案中的「权力失衡」，包括她所说的「遭到胁迫的人」。

身穿黑色T恤、灰色运动裤和运动鞋的吹牛老爹，对审前羁押裁决没有明显反应，他的律师艾格尼费罗（Marc Agnifilo）表示，将对这一裁决提出上诉。

除了敲诈勒索阴谋和性贩运外，吹牛老爹还被控运送受害者跨州卖淫罪名。

纽约南区检察官威廉斯（Damian Williams）表示，虽然吹牛老爹是唯一遭起诉的人，调查目前仍在持续当中。

起诉书指出，数十年来，吹牛老爹「虐待、威胁和胁迫他周围的女性和其他人，以满足其性欲、维护其声誉、隐瞒其行为」。

起诉书指控吹牛老爹经营犯罪企业，进行「性交易、强迫劳动、绑架、纵火、贿赂和妨碍司法公正」。