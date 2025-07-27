西南航空急降闪避飞机 乘客惊险腾空两空服员受伤

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（法新社洛杉矶26日电） 美国西南航空一架班机昨天飞往拉斯维加斯途中，为了闪避另一架飞机而在半空中急速下降，导致两名空服员受伤，乘客表示当时人被抛离座位。

根据航班追踪网站资料，这架班机自加州柏班克（Burbank）起飞数分钟后便骤降数十公尺。

美国单口喜剧演员多尔（Jimmy Dore）在社群平台X上发文表示，当飞机在半空中「急遽」俯冲时，他和「许多人都从座位上飞了起来，头撞到天花板」。

西南航空（Southwest Airlines）1496号班机的机长告诉乘客，为了闪避一架来机，飞机才会突然俯冲。

美国联邦航空总署（FAA）表示，正在「调查这起事件」。

西南航空表示，机组人员「周五（25日）下午对两次机上交通警报做出反应…并根据警报指示进行爬升和下降」，「航班随后继续飞往拉斯维加斯，并顺利降落」，并补充说公司已与美国联邦航空总署联系。

西南航空在声明中表示，无乘客受伤，但两名空服员「因为受伤正接受治疗」。

根据航班追踪网站FlightAware，该班机当时在加州柏班克附近，与一架霍克猎人（Hawker Hunter）Mk 58战斗机位于相同空域。

美国媒体报导，该架霍克猎人战机属私人所有。