西班牙加纳利群岛反移民示威 数千民众齐聚

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（法新社西班牙拉斯帕马斯27日电） 西班牙加纳利群岛（Canary Islands）主要城市今天有数以千计的民众集会，齐声反对非正规移民。近来，乘船抵达加纳利群岛的非正规移民数量大幅增加。

这些非正规移民乘坐简陋的船只透过海路前往欧洲希望寻求更好的生活；对他们来说，位于非洲西北部外海的加纳利群岛是一个特别的目标。

近年来，已有数千人在冒险乘船横渡大西洋时丧生。加纳利群岛当地政府表示，他们已无法应付涌入的人潮。

示威群众走上大加纳利岛（Gran Canaria）的拉斯帕马斯（Las Palmas）与田尼利夫岛（Tenerife）的圣克鲁斯（Santa Cruz）街头，要求政府采取行动。

拉斯帕马斯的示威者鲁伊斯（Zulema Ruiz）向法新社表示：「我们不是种族主义者，我们向来采取支持的态度，我们欢迎所有移入这个国家的人。」

不过，这名37岁的女子补充说：「我们不敢让我们的孩子外出上街，因为我们担心他们会被强奸或刺伤。」

现年38岁的桑塔纳（Eugenia Santana）表示，示威者「反对大规模非法移民，因为这影响了我们的卫生和教育环境」。

一些抗议者也举着批评西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）的标语，桑杰士主张建立合法移民管道。

今年7月，律师请求当局禁止在加纳利群岛举行类似示威活动，理由是可能构成仇恨犯罪。不过这项请求遭到拒绝，示威活动继续进行。

西班牙、义大利与希腊，是移民前往欧洲的三大入境门户。

2023年有近4万名移民进入加纳利群岛，这项纪录今年可望打破。内政部数据显示，截至10月15日，已有3万2878名非正规移民透过海路抵达这座群岛，去年同期则为2万3537人。