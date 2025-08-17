西班牙西部野火肆虐 军队部署协助救灾

afp_tickers

3 分钟

（法新社马德里16日电） 随着西班牙的热浪警报进入第3周，消防员持续在西部和西北部地区与野火奋战，军方也派遣部队至各地，协助控制火势。 法新社报导，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）表示，今天召开了应对协调会议；法国和义大利也派遣灭火飞机前往萨拉曼卡（Salamanca）附近的空军基地支援灭火。

桑杰士在社群平台X发文表示：「政府正竭尽所能，全力扑灭大火。」

西国森林火灾最严重的地区集中在西部与西北部，包括卡斯提亚－雷昂（Castilla y Leon）、加利西亚（Galicia）、阿斯图里亚斯（Asturias）与埃斯特雷马杜拉（Extremadura）等地区。

西国目前约有10条道路被迫封闭，连接马德里和加利西亚的铁路也暂停行驶。加利西亚紧急服务部门发布警报，呼吁数十个城镇居民采取预防措施。

透过手机发送的警告讯息显示：「如果您收到这个警报，请保持冷静并仔细阅读。」

「随着火势蔓延，请避免非必要外出并留在室内。如果您在户外且没有遮蔽处，请远离受影响地区。」 来自特种紧急部队约3500名军人已派驻各地，部份政界人士呼吁进一步增派人手。

西北部卡斯提亚－雷昂（Castilla-Leon）自治区主席马努野柯（Alfonso Fernandez Manueco）要求桑杰士政府「给予特殊支援」，并称当地需要更多军队供调遣救灾。埃斯特雷马杜拉地区也已提出增援请求。

在西国，消防事务主要由各地区当局负责，中央政府仅在重大灾害时介入。

预计西国热浪警戒将持续至18日。

根据英国气象局（Met Office），西班牙与葡萄牙野火产生的烟雾已飘至英国。

欧洲森林火灾资讯系统（European Forest Fire Information System，EFFIS）即时地图显示，自今年年初以来，西国已有超过15.7万公顷林地付之一炬。