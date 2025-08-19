西班牙野火再吞噬3万公顷土地

（法新社马德里19日电） 西班牙西部近日野火肆虐，卫星资料今天显示，火势于不到24小时内再吞噬3万公顷土地，但气温降低有望协助遏止火灾。

根据欧洲森林火灾资讯系统（European Forest Fire Information System），截至格林威治时间今天上午7时，西班牙今年已有约37万3000公顷土地遭野火席卷。

这成为西班牙自2006年开始纪录以来所经历最严峻的野火季，超越2022年纪录，当年火灾面积为30万6000公顷。

大部分灾情来自西班牙西北部萨摩拉省（Zamora）和雷昂省（Leon）、加利西亚自治区（Galicia）奥伦塞省（Ourense）、埃斯特雷马杜拉自治区（Extremadura）西部加塞勒斯省（Caceres），当地的大规模火势已延烧逾1周。

西班牙当局已自许多村庄撤离数以千计居民。

数条主要道路封闭，西班牙首都马德里（Madrid）与加利西亚自治区之间的铁路服务暂停。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）预计今天稍晚视察萨摩拉省与加塞勒斯省灾区。

尽管官员警告，目前情况还远未达扑灭火势程度，长达16天的热浪结束改善了消防员的工作环境。

卡斯提亚－雷昂自治区（Castile and Leon）的中央政府代表沈恩（Nicanor Sen）指出，最高气温已下降摄氏10至12度，湿度也有升高，「这些变化有助并改善控制火势的条件」。