西班牙野火延烧　首都附近1人丧命

（法新社马德里12日电） 在强风及高温热浪助长下，西班牙部分地区野火肆虐，一名男子今天因烧伤丧生，成为近期首名因野火丧命的罹难者，数以千计的民众也被迫撤离。

官员表示，罹难者在首都马德里北方的富裕郊区特雷斯坎托斯（Tres Cantos）严重烧伤，贯穿该地的强风时速高达70公里，助长火势蔓延。

男子随后送医不治，成为自上周热浪开始以来，全国数十起野火中的首名死者。数百名特雷斯坎托斯的居民也被撤离家园。

马德里自治区主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）在社群平台X上表示，她对这名男子的死亡深感遗憾。

马德里自治区环境首长诺维约（Carlos Novillo）告诉法新社记者：「不到40分钟，野火就前进了6公里。」

地方官员表示，截至今早，火势已在掌控之中。

西班牙南部安达鲁西亚自治区（Andalusia）观光胜地塔里法（Tarifa）海滩周遭的饭店与住家也撤离了约2000人。本月稍早，同一地点也爆发类似野火，迫使人们撤离。

位于西班牙西北部的卡斯提亚－莱昂自治区（Castile and Leon）昨天也通报超过30起野火，其中包括威胁到名列联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产的古罗马金矿遗址拉斯梅德拉斯（Las Medulas）。

野火燃烧之际，气象专家同时预测今天是热浪席卷以来最热的一天，全国各地皆发布气象警报。

