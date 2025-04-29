西葡几乎全面恢复供电 当局调查大停电原因

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（法新社马德里/里斯本29日电） 伊比利半岛的西班牙和葡萄牙昨天发生全国性大停电后，今天大部分地区已恢复供电，当局正在调查造成这次突发性大停电的原因。

电力营运商REE今天表示，西班牙本土超过99%地区已恢复供电。

REE表示，当地时间上午6时，发电量21.26MW（千��），99.16%地区电力已恢复。西班牙和葡萄牙昨天双双在格林威治时间10时33分发生大停电。

电力营运商REN今天也表示，葡萄牙供电已恢复正常。REN发言人告诉法新社：「全国输电网路的变电站已全面恢复运作。我们现在可以确认，电网已完全稳定。」

西班牙的学校和办公室重新开放，大众运输恢复运行，交通壅塞情况缓解，许多医院的电力供应也恢复，其余则依赖发电机运作。

葡萄牙政府也说，医院已恢复运作，机场重新开放，里斯本的地铁恢复营运，列车恢复行驶。

西班牙电力营运商REE表示，今天上午几乎已经可以满足全国的电力需求；葡萄牙营运商REN则表示，昨天深夜，国内所有89座变电站已全面恢复运作。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）昨晚表示，中午时分的短短5秒间，电力突然短少15GW（百万��），相当于全国6成电力需求。

REE营运主管普利艾托（Eduardo Prieto）昨晚告诉媒体，电网不稳定导致穿越庇里牛斯山的西法电力互联网络中断，进而拖垮西国电网。法国部分地区昨天也发生停电。

西班牙是欧洲最大再生能源生产国之一，但昨天的突发性大停电引发外界质疑，太阳能和风能供电不稳是否增加系统的脆弱性。

能源分析师和公共政策专家坎普（John Kemp）指出：「这个地区的风能和太阳能渗透率是全球最高的地区之一，因此这次停电将成为再生能源对电力稳定性与大范围停电后恢复供电的研究个案。」