西藏人民起义纪念日前 流亡藏人捍卫文化免遭中国灭绝

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（法新社印度达兰萨拉8日电） 从教导有数世纪历史之久的手工艺品到编纂藏族语言，海外藏人正在守护家乡的藏族文化遗产，尽管多数人不曾看过、也不敢造访家乡。他们认为北京当局正在消灭家乡的文化遗产。

法新社报导，49岁的海外藏人艺术家洛桑丹增（Lobsang Tenzin）在印度北部当老师。他蹲在一幅绘制精美的唐卡（thangka）画前，描绘佛陀尊像。

洛桑丹增用一根支细如针的画笔蘸取深蓝色颜料，该颜料由青金石磨制而成。6名年轻藏族学员在一旁观摩。

他表示：「维持我们的历史传统相当重要。」他还说：「这些手工艺几乎要失传了，但我们透过教导年轻艺术家，传承这些手工艺。」

藏人将于10日纪念西藏抗暴纪念日（Tibetan Uprising Day，另称西藏人民起义日）65周年，他们当年反抗中国政府，致使藏人精神领袖达赖喇嘛流亡海外，数以万计的同胞也随之逃离。北京政府称这起事变为「1959年西藏武装叛乱」。

中国1966年至1976年「文化大革命」造成的混乱，致使西藏佛教寺院夷为平地、僧院化为废墟，这种破坏在后续几十年仍持续发生。

相关活动人士谴责，中国决心消灭西藏仅存的文化和宗教认同。

流亡藏人组织「西藏行动中心」（Tibet Action Institute）主任拉珍哲彤（Lhadon Tethong）谴责这是「文化灭绝」，包括中国对藏语严加限制，并在公立寄宿学校对儿童「灌输」思想。

北京当局则坚称「西藏是中国的一部分」，并强烈否认相关指控。

西藏当局表示，目前有13万名藏人流亡海外，许多人在印度和尼泊尔，另外一些人散居在全球逾25国。共有700万藏人生活在中国控制下，海外藏人只占藏族的一小部分。