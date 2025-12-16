西雅图南郊河流溃堤 当局发布撤离令

（法新社洛杉矶15日电） 美国西北部城市西雅图南郊的河流堤防因连日豪雨发生小规模溃堤，紧急事故管理官员今天敦促当地约1100户居民及商家撤离避难，相关工作人员则先用沙袋支撑加固堤防。

根据华盛顿州金恩郡（King County）紧急服务部门，西雅图南郊塔克维拉（Tukwila）碧河（Green River）的戴西蒙堤防（Desimone Levee）出现部分溃堤状况。

美国国家气象局（NWS）西雅图地区办公室在社群媒体X平台发文写道，「情况危险，进出道路随时可能中断」，并警告塔克维拉、伦顿（Renton）及肯特（Kent）部分地区的居民必须「立即撤离」。

金恩郡紧急事故管理首长麦克鲁斯基（Brendan McCluskey）表示，已向前述地区约1100户居民及商家发布疏散令。

美国国家气象局发布的暴洪警告地区最初涵盖将近4万7000人，但数小时后缩小至约7000人受影响的范围。

麦克鲁斯基指出，目前未传出人员伤亡。

根据华盛顿州运输局的即时摄影画面，洪水导致数条公路封闭，撤离行动也造成其他道路壅塞。

华盛顿州国民兵（National Guard）为因应豪雨已动员起来，并派遣人员赶赴溃堤地区协助撤离作业。

美国邻太平洋西北部地区及加拿大西岸近日持续遭豪雨侵袭，造成大范围洪灾及多地民众撤离。