警方：美医保CEO命案现场 弹壳与嫌疑人枪枝相符

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（法新社纽约11日电） 美国媒体表示，纽约警方今天指出联合健康保险公司执行长遭冷血枪杀一案，现场发现的已击发弹壳与被控犯嫌持有的枪枝吻合。

这是嫌疑人首次被证实与侦查发现内容有直接关联。

曼吉昂被控在曼哈顿（Manhattan）当街枪杀汤普森，震惊各界，警方在全国展开缉凶行动。

美国广播公司（ABC）引述纽约市警察局局长提许（Jessica Tisch）的话说，犯嫌曼吉昂（Luigi Mangione）指纹也与犯罪现场附近发现的相符

现年26岁的曼吉昂9日在宾州小镇阿尔图那（Altoona）一间麦当劳用餐时，有客人与员工认为他与枪手长得很像，因此报警逮人。警方在他身上发现一把枪、假身分证，以及讨论犯罪与可能动机的文件。

曼吉昂目前仍在宾州，当局正努力引渡他至纽约受审但遭到抗拒。

曼吉昂因涉嫌在上周谋杀联合健康保险公司（UnitedHealthcare）执行长汤普森（Brian Thompson）而面临司法审判。

曼吉昂律师狄基（Thomas Dickey）并未回应法新社置评请求，但他先前告诉地方媒体，「尚未看到任何证据」显示他的当事人涉案。狄基表示曼吉昂否认这些指控。

案发一周后，警方将调查重点放在枪手行凶动机。曼吉昂出身富裕家庭，且是一名毕业于常春藤名校宾州大学的工程师。

当局表示，曼吉昂被捕时，警方从他身上起出3页手稿，内容批评美国医疗保健系统，美国医保系统常因将利润置于民众之上而遭受抨击。