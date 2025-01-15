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访日人数破3600万大关创新高 台湾604万人排第3

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（法新社东京15日电） 日本政府观光局（JNTO）推估2024年访日外国客总数高达3686万9900人，创统计史新高纪录。若依国家来看，台湾以604万4400人排名第3；前2名分别是韩国与中国。

台湾2023年全年共有420万2434人访日，2024年增加到604万4400人，成长率约43.8%。

据报导，日本政府观光局推估2024年12月访日外国客共348万9800人，改写2024年10月以331万2193人创下的单月新高纪录，也是从1964年开始统计以来，首度出现单月逾340万人。

而加总2024年全年访日外国客总数高达3686万9900人，突破3600万人大关，比2019年的3188万2049人还多出约500万人，创统计史新高。

日本政府观光局分析，除了樱花季、枫红季及暑假学生放假等高峰季分创单月新高外，还有包括来自东亚、东南亚、欧美澳洲及中东地区的访日客都增加，所以促成年度访日外国客再创新高。

从国家别来看，韩国以881万7800人居冠、中国以698万1200人次之、台湾以604万4400人排名第3、美国以272万4600人名列第4、香港以268万3500人排第5名、泰国以114万8900人名列第6、澳洲以92万人排名第7。

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