谈及与马斯克决裂 川普称「没关系」

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（法新社华盛顿6日电） 美国政治新闻机构Politico专访总统川普时，问及他与前盟友暨金主马斯克公然闹翻一事，川普当时回应：「哦，没关系。」

根据Politico报导，白宫幕僚已安排川普（Donald Trump）今天稍后与马斯克（Elon Musk）通话，希望能缓和两人紧张局面。

川普与马斯克出人意料的政治合作关系，在两人昨天公开爆发激烈争执后告吹，川普扬言终止政府与马斯克旗下公司的庞大合约。

川普昨天在白宫椭圆形办公室（Oval Office）发表谈话时表示，他的前幕僚暨最大金主马斯克批评他在国会提出的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），让他「非常失望」。

两人在社群媒体上互骂，马斯克声称若非自己支持，川普无法赢得2024年总统大选。马斯克是川普竞选活动的最大金主，捐款金额高达3亿美元。

但川普昨天接受Politico简短专访时，淡化了这场争执的严重程度。

川普告诉Politico：「一切进展得非常好，从未如此顺利。」接着他开始夸耀自己的支持度。

这场争吵可能会带来重大的政治和经济后果，马斯克的电动车大厂特斯拉（Tesla）股价昨天暴跌，且他矢言终止一项关键的美国太空船计画。