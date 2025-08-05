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贝森特无意出任联准会主席　川普候选名单剩4人

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普今天表示，他已将联邦准备理事会（Fed）主席的潜在人选缩减至4人，财政部长贝森特（Scott Bessent）已不在考虑名单中。

川普并未明确透露他正在考虑的人选名单。不过，随着现任主席鲍尔（Jerome Powell）的任期将于2026年5月届满，外界一直将贝森特视为可能的接班人选之一。

川普的决定备受各界关注，因为他屡次批评联准会在降息方面老是慢半拍，而联准会官员仍持续评估关税对经济的影响。

川普接受财经媒体CNBC访问时说：「我很喜欢史考特（贝森特），但他想留在原本的位置。」

川普补充说：「我将把他从名单上移除，因为我昨晚问他，『这是你想要的吗？』他说，『不，我想留在原本的位置』。他还说，『我想与你共事』。」

目前可能接替鲍尔的人选包括联准会前理事华许（Kevin Warsh）和白宫国家经济会议主席哈塞特（Kevin Hassett）。

川普对CNBC说道，「这两位凯文（指华许和哈塞特）表现不错，还有另外两位人选也很不错。」

其他人选还包括联准会理事华勒（Christopher Waller），他在最近一次联准会政策会议中支持调降利率、反对利率按兵不动。（译者：刘文瑜/核稿：洪?原）

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