财务争议缠身 尼泊尔内政部长就任数周辞官

afp_tickers

3 分钟

（法新社加德满都22日电） 尼泊尔内政部长古隆因外界对他财务状况的批评与日俱增，今天宣布辞职，成为第2位离任的新政府阁员。距离总理夏哈政府打着反贪腐旗号赢得政权、宣誓就任还不到一个月。

去年9月Z世代抗争浪潮推翻前政府，古隆（Sudan Gurung）是那场运动要角。他今天表示，辞职是为确保「公平调查」。

现年38岁的古隆在个人社群媒体帐号发文说：「我已经辞去内政部长一职，即日起生效。」

3月27日上任的他写道：「对我来说，道德比职位更重要，没有什么权力比民众信任更重要…公职生涯应该清廉，领导人应当负责任。」

夏哈（Balendra Shah）的新闻顾问达哈尔（Dipa Dahal）证实已经接获古隆的辞呈。达哈尔表示，夏哈将暂代部长，直至新任人选产生。

古隆于宣誓就职隔天即因逮捕前总理奥利（KP Sharma Oli）和前内政部长雷克哈克（Ramesh Lekhak），指控他们参与去年9月对抗议群众的致命镇压，成为新闻焦点。

然而，古隆很快就因财务投资、资产，以及与一名正接受洗钱调查的企业家有所牵连而备受质疑。社会大众要求政府调查古隆并且追究责任的压力持续升高。

古隆是新政府中第2位下台的部长。劳工部长稍早因违反行为准则遭到免职。

打击贪腐是夏哈政府公布的百项改革议程之一。尼泊尔目前在国际透明组织（Transparency International）「清廉印象指数」（Corruption Perceptions Index）纳入的180个评比国家和地区中排名第109位。