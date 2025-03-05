质疑他国赴乌克兰维和能力 范斯：不是针对英法

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（法新社华盛顿4日电） 美国副总统范斯（JD Vance）在专访中质疑某些支持派遣维和部队到乌克兰的国家的军事能力，掀起众怒。范斯今天坚称，这番言论并非针对法国和英国。

欧洲国家正在寻求支持乌克兰和俄罗斯最终达成和平协议的方法，英国和法国都表示愿意部署地面部队。

范斯在昨天播出的福斯新闻（Fox News）访谈中说，比起「从30、40年没打过一场仗的任一个国家派遣2万名兵力」，美国总统川普试图与乌克兰签署的经济协议是更好的安全保障。

此言一出，引来英法政治人物和退伍军人强烈反弹，认为这对在阿富汗和伊拉克协助美军作战的数百名阵亡将士「极为不敬」。

美国发生911恐怖攻击事件后，法国和英国部队都在阿富汗与美军并肩作战。2003年，英军也参与了以美国为首的入侵伊拉克行动。

范斯今天在社群平台X发文说，那些针对他言论的批评「荒谬地不诚实」。

范斯说：「我在访谈中根本没有提到英国或法国，这两个国家过去20年一直勇敢地与美国并肩作战，未来也是如此。」

但他接着质疑英法「志愿者联盟」监督在乌克兰境内停火的基本构想。

他说：「有许多国家（私下或公开）自愿提供支持，然而他们不仅缺乏战场经验，也没有军事装备来发挥任何有意义的作用。」

范斯后来在国会山庄接受记者访问时，似乎进一步收回自己的言论。

当被问及欧洲维和部队能否真正成为解决方案的一环时，范斯表示：「当然，而且我们很感谢，英国和法国已表态愿意大力采取行动，这非常非常重要。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）