特朗普：”没有美国的听之任之，瑞士将一事无成”

在近日的电视采访中，特朗普再次”炮轰“瑞士。 Keystone-SDA

美国总统唐纳德·特朗普在接受福克斯商业频道采访时，为了辩护自己的贸易政策，以瑞士为例称，瑞士等国家之所以繁荣，是因为“我们允许他们欺骗我们，并从中赚取巨额利润”。

3 分钟

特朗普在美国2月10日晚间播出的采访中表示，人们一想到瑞士，脑海中便会浮现出一个“极致完美”的国家。但他辩称，瑞士之所以有这样的良好形象，只是因为美国“允许瑞士人从美国赚取巨额利润”。特朗普补充说，他认为还有其他40个国家以同样方式从美国受益。

在采访中，特朗普再次说到，美国对瑞士的贸易逆差高达400亿美元(约合306亿瑞郎)。他还提起去年夏天与时任瑞士联邦主席的卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)的电话会议。他表示当时以为自己是在和该国的“总理”通话。

相关内容

相关内容 贸易政策 瑞美关税争端的启示：结果即正义 此内容发布于 对瑞士及其贸易外交而言，与美国的关税谈判可谓一波三折，跌宕起伏，充满了不确定性。 更多阅览 瑞美关税争端的启示：结果即正义

在今年达沃斯世界经济论坛的演讲中，特朗普曾讲到凯勒-苏特在通话中如何喋喋不休，反复强调瑞士是个小国。在2月10日的电视采访中，特朗普再次提及这一情节道：“我根本没法挂掉电话。”于是瑞士关税未降反升，被提高到39%。

2025年秋季，新一轮谈判缓解了紧张局势。瑞士商界领袖带着昂贵礼物拜访特朗普，这一操作引发争议，但无疑是后来关税降至15%的影响因素之一。

在世界经济论坛上，美国总统表示降低关税是因为不愿伤害瑞士民众。无论是在达沃斯还是接受美国电视台采访时，他都强调，没有美国，瑞士将“一事无成”。

就特朗普的最新言论，瑞士通讯社向由凯勒-苏特领导的财政部征求置评。该部表示，相信瑞士公众能够对此予以正确解读。

投资是关税协定的一部分

美国总统称，其贸易政策似乎正在见效。在接受福克斯商业频道采访时特朗普表示，许多不愿承担关税的企业已将生产转移至美国。

例如，瑞士制药巨头罗氏和诺华计划在美国投入数十亿美元新建生产基地。这些投资是去年11月与特朗普政府达成的关税协议的组成部分。该协议还包括”瑞士企业计划在美追加2000亿美元投资“的内容。作为回报，美国对一系列瑞士产品的惩罚性关税将从39%降至15%。

阅读最长 讨论最多