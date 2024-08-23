贺锦丽将发表全代会演说 矢言成为所有美国人总统

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（法新社芝加哥22日电） 美国副总统贺锦丽在经历美国政治史上意想不到的转折后，今天将在芝加哥接受民主党提名，并承诺成为「所有美国人的总统」，矢言要走「新道路向前迈进」。

民主党全国代表大会（Democratic National Convention）准备提名贺锦丽（Kamala Harris）为总统候选人，以在11月与共和党候选人川普一较高下，支持者为此兴奋且激动。

根据竞选团队发布的演讲摘要，贺锦丽将会说：「我知道今晚有各种政治观点的人在观看。我想让大家知道：我承诺成为所有美国人的总统。」 一个月前，81岁的总统拜登投下退选震撼弹后，贺锦丽成为第一位获主要政党提名的亚非裔女性，令支持者兴奋不已。她迅速让民主党团结起来、消除川普在民调中的领先优势，并筹集金额庞大的竞选资金。 在她登台演讲前几个小时，党代表们鼓掌欢呼，流行歌手粉红佳人（Pink）和乡村音乐乐团狄克西女子合唱团（The Chicks）等特别音乐嘉宾轮番上阵。 外界猜测还有其他特别嘉宾也会为贺锦丽站台，其中可能包括美国流行乐天后碧昂丝（Beyonce）。日前碧昂丝同意贺锦丽团队在竞选活动中使用她的歌曲「自由」（Freedom）。

美国八卦媒体TMZ引述多位消息人士的话报导，碧昂丝将会表演。