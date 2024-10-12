贺锦丽打媒体战 登Vogue杂志封面

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（法新社华盛顿11日电） 美国副总统暨民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）今天登上「时尚杂志」（Vogue）封面，杂志称她是「我们这个时代的候选人」。

贺锦丽正在打一波重要的媒体闪电战，从传统电视访问、访谈节目到podcast无一不包，企图在距离11月5日投票日不到一个月的时间内，与共和党对手川普拉开差距。

这幅封面照由知名摄影师安妮．莱柏维兹（Annie Leibovitz）掌镜，59岁的贺锦丽穿着巧克力色的西装和丝质衬衫，坐在扶手沙发上。

杂志内有一篇长文描写了一连串大部分已为人所知的轶事，包括她在总统拜登今年7月宣布放弃争取连任后突然崛起成为民主党候选人的故事。

贺锦丽在文中谈到中东冲突，但关于她如果当选将如何终结危机则未透露太多。

被问到她在这场冲突的谈判中将提出哪些「新元素」时，她答道：「我无法预期4个月后会是什么状况。」她接着说，美国应为稳定提供一条「途径」，尤其是要终结以色列在加萨的战争，甚至比在黎巴嫩的战争更重要，但她没有多加详述。

贺锦丽是美国史上第一位非裔和南亚裔女性副总统，曾在2021年就职前登上「时尚杂志」封面。当时有人批评杂志不该让她穿着匡威（Converse）帆布鞋拍照，应挑选其他更符合她地位的照片。

「时尚杂志」主编安娜．温图尔（Anna Wintour）向来不掩饰她对民主党的支持，还曾在拜登退选前替他主持募款活动。