立足瑞士 报道世界
登录

贺锦丽抢女性非裔票 40年前加入的大学姊妹会助攻

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿1日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）将在11月大选对决川普，而她40年前就读大学时加入的姊妹会，可能为她带来迄今最棒的回报。

贺锦丽大学姊妹会成员巴哈（Tanya Baham）最近出席民主党全国代表大会时表示：「无论她需要我们姊妹会做什么，我们都会帮忙促成。」

美国大学校园内常见姊妹会和兄弟会，但贺锦丽加入的黑人姊妹会Alpha Kappa Alpha（AKA）历史悠久，能让她直接接触全国各地约36万名女性，而其中许多成员，会很高兴看到同一姊妹会的女性入主白宫。

把女性和非裔选民视为基本票源的民主党，正在密切注意这点。

虽然这个姊妹会本身不隶属任何党派，但像是巴哈在内，许多人都已经准备好了，在这场可能激战至最后一刻的选战，他们准备动用网络募款、推动选民登记。

在路易斯安那州担任社工的巴哈表示：「我们…要确保我们的孩子、年轻人、老人都有机会登记，然后去投票所。」

贺锦丽是在就读华盛顿历史悠久的黑人学校霍华大学（Howard University）期间，加入1908年成立的AKA，这是美国第一个针对黑人女大学生的类似组织。

AKA设有大学生和大学毕业生分会，不只是大学级别的组织。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
71 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
19
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
76
53 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团