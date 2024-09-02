贺锦丽抢女性非裔票 40年前加入的大学姊妹会助攻

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（法新社华盛顿1日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）将在11月大选对决川普，而她40年前就读大学时加入的姊妹会，可能为她带来迄今最棒的回报。

贺锦丽大学姊妹会成员巴哈（Tanya Baham）最近出席民主党全国代表大会时表示：「无论她需要我们姊妹会做什么，我们都会帮忙促成。」

美国大学校园内常见姊妹会和兄弟会，但贺锦丽加入的黑人姊妹会Alpha Kappa Alpha（AKA）历史悠久，能让她直接接触全国各地约36万名女性，而其中许多成员，会很高兴看到同一姊妹会的女性入主白宫。

把女性和非裔选民视为基本票源的民主党，正在密切注意这点。

虽然这个姊妹会本身不隶属任何党派，但像是巴哈在内，许多人都已经准备好了，在这场可能激战至最后一刻的选战，他们准备动用网络募款、推动选民登记。

在路易斯安那州担任社工的巴哈表示：「我们…要确保我们的孩子、年轻人、老人都有机会登记，然后去投票所。」

贺锦丽是在就读华盛顿历史悠久的黑人学校霍华大学（Howard University）期间，加入1908年成立的AKA，这是美国第一个针对黑人女大学生的类似组织。

AKA设有大学生和大学毕业生分会，不只是大学级别的组织。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）