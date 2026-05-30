赫格塞斯：亚洲忧中国军事扩张 美国寻求稳定平衡

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（法新社新加坡30日电） 美国战争部长赫格塞斯今天表示，太平洋地区对中国的军事扩张存在「合理的担忧」，而美国寻求的是一种区域平衡，不让任何一个国家拥有不受制衡的权力。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡举行的亚洲重要防务峰会上表示：「当我们今日环顾整个地区，对于中国史无前例的军事建设，以及在地区内外的军事活动扩张，各方存在合理的担忧。」

他补充说，华府并不寻求在此区发生「不必要的对抗」。

赫格塞斯是在香格里拉对话（Shangri-La Dialogue）上发表上述谈话，这场论坛汇集了约45国的高层国防官员与专家，历来既是公开辩论的平台，也是进行闭门外交的场所。

赫格塞斯在发表主题演讲时表示，华府寻求「（在亚洲）达成真正稳定的平衡，既有利于美国人，也有利于我们的盟友」。

他补充指出，这意味着要建立「一种有利但持久的权力平衡，在这种平衡中，没有任何国家，包括中国在内，能够强加其霸权，并使我国与我们盟友的安全或繁荣受到质疑」。

赫格塞斯这次率领阵容庞大的美国代表团出席，与中国形成鲜明对比，中方连续第2年派出由军事专家与学者组成的小组，而非由中国国防部长董军亲自出席。