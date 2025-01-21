假新聞與事實之間，國際媒體的職責

2025年才剛開始，就充滿了疑問和不確定性，這與美國總統川普有著直接的關聯。可以預見的是，國際資訊傳播將繼續發生變化，「而像瑞士資訊swissinfo.ch這樣的國際媒體則在引領話題導向上顯得更加重要，」瑞士資訊總編Mark Livingston在2025年的開端，向廣大讀者說了一段話。

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Mark Livingston 自2022年起，作为主编我对瑞士资讯SWI swissinfo.ch的所有新闻内容负责，重点负责直接民主和文化板块。此前，我曾在数字新闻领域担任管理职务，并在瑞士电台和电视台负责一档黄金时段的节目。作为记者，我在政治、科学和文化领域拥有广泛的专业知识，并拥有苏黎世联邦理工学院环境科学硕士学位。

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新年伊始，在西方世界的媒體報道中除了對新一年的展望之外，有一個名字出現的頻率很高，那就是唐納德·特朗普(Donald Trump)。他的崇拜者對這位美國的前總統和即將就任的新總統寄予厚望；而對他持懷疑態度的人則擔心可能出現最壞的情況。

預期中的貿易衝突將如何對全球市場產生影響？川普的外交政策將如何改變地緣政治？美國的局勢會對越來越多陷入困境的民主國家產生怎樣的全球影響？

許多事情目前還只是猜測而已。然而，參考一下媒體對川普的報道，對於預測未來還是有一定價值的。

例如，川普一直以來喜歡用「假新聞媒體」一詞來形容那些老資格的媒體機構，以此抨擊媒體的公信力。川普甚至將2021年1月6日，他的支持者衝進華盛頓國會大廈的暴力行為成功地進行了大反轉，改變了公眾的看法-儘管有數萬小時的視頻材料證明這是一種暴力行為，且許多參與者被法律機構定罪。

當被問及川普是否想從新的角度看待衝擊國會大廈事件或他是否有一天會對當天發生的事件承擔責任時，他的發言人卡洛琳·萊維特(Karoline Leavitt)在一份聲明中表示，這是那些試圖毀掉川普政治生涯的“失敗者”的觀點，並堅稱“主流媒體仍然不願將當天的真相公佈於眾。 ”

川普所指的真相是：2021年1月6日暴力事件的幕後黑手是反法西斯運動的煽動者和「深層政府」(陰謀論中的一個幕後政府)，而所謂的暴動者和攻擊者實際上是政治犯、愛國者和殉道者。

當然，早在唐納德·川普之前就存在著蓄意混淆是非的虛假或片面信息，但沒有以這樣的程度以及這樣明目張膽的方式呈現在世界面前。

政治學家大衛·巴克(David Barker)和摩根·瑪麗埃塔(Morgan Marietta)在2019年出版的《一個國家，兩種現實》(One Nation, Two Realities)一書中就曾指出，唐納德·川普正在推動一種很早就出現的趨勢。他們在書中基於一些在美國進行的大規模調查結果，得出這樣的結論-人們的價值觀對於他們如何看待事實起著決定性作用：人們更願意相信與自己的價值觀相符的東西，而這與政治傾向無關。而這也意味著，價值觀和政治觀點兩極化越嚴重，觀點與事實之間的差異就越模糊。

川普在總統大選前與卡馬拉·哈里斯(Kamala Harris)的電視辯論中的一個表現最能說明這個問題：當美國廣播公司(ABC)的新聞主持人提起，川普之前說過的關於俄亥俄州斯普林菲爾德市(Springfield)的移民吃貓肉和狗肉的說法並不屬實的時候，特朗普立即駁斥了主持人的說法，認為這不可能-儘管美國廣播公司新聞頻道已通過斯普林菲爾德市議會進行了第一手核實。

很明顯，事實的核查往往超越個人經驗，因此人們是否接受一個事實，這最終還要取決於他們對資訊來源的信任度。

這裡成熟媒體就發揮了作用：然而，這些用傳統方式提供資訊並按照媒體規範和道德標準運作的老牌媒體，不僅面臨著嚴峻的經濟壓力，在全球範圍內，也在失去公信力。無論是公共媒體，或是私營媒體機構都是如此。

根據路透社研究所的《數位新聞報告》，現在只有40%的人還信任來自專業媒體的資訊。

唐納德·川普和其他自稱體制的反對者對傳統媒體機構的不斷詆毀已經產生了影響。此外，近年來社交媒體開闢了新的資訊空間，任何人都可以在這裡發布訊息，而無須遵守任何媒體規範。因此，一些政治人物正好利用民眾的不確定心理和社群媒體提供的機會，進一步加深民眾對媒體的不信任，同時散播對他們自己有利的、有時是扭曲的訊息。 Facebook創辦人兼原執行長馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg)最近宣布，今後在美國將不再進行外部事實查核，這似乎是在承認，在社群媒體上出現的更多是觀點而不是事實。

媒體專家安妮·阿普爾鮑姆(Anne Applebaum)在其新書《專制公司》(Autocracy, Inc.)中寫道：「從這麼多的信息中，我們怎麼知道到底發生了什麼？如果我們永遠找不到答案怎麼辦？ 當你對身邊發生的事情缺乏了解時，就不要參加任何大型民主運動。」

所以一個正常運作的民主體制需要正常運作的媒體。像瑞士資訊swissinfo.ch這樣的國際媒體可以在這方面發揮重要作用，並努力做到，讓全世界所有個人、團體或政治決策者都能得到有價值的資訊而非粗略的斷言。

想要做到這一點的前提條件是建立民眾對國際媒體的信任。而只有能在日常工作中證明自己的新聞獨立性，並在報道中不採用論戰的方式維護觀點，而是指出不明確之處，提供相關背景資訊並進行事實查核。這正是swissinfo.ch所追求的目標。我們作為專業媒體的可信度已經經過外部的審核和認證，我們的工作方式也是透明的。

作為一家來自中立瑞士的國際媒體公司，我們在全球享有很高的信譽。我們的職責是對各種問題的不同立場進行批判性分析；做出國際比較；並表達瑞士的觀點。我們不局限於報道已經形成的觀點，而是嘗試增加新的觀點來進行補充。近年來的經驗證明： 在川普2.0時代，更需要這樣做。

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(譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)