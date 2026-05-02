跨大西洋关系再紧绷 美宣布撤驻德美军5000人

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（法新社华盛顿1日电） 五角大厦表示，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）已下令未来一年内从德国撤回约5000名美军，这是跨大西洋关系因中东战争出现的最新裂痕。

与此同时，美国总统川普宣布下周起对欧盟输美的汽、卡车关税将提高至25%，指责欧盟未遵守去年夏天签订的贸易协议。

川普再度批评德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）。梅尔茨4月27日时表示，伊朗在谈判桌上让华盛顿颜面尽失。川普回应，梅尔茨「认为伊朗拥有核武是可以的，他根本不知道自己在讲什么！」

川普4月29日时表示，华府正「研究并审视」缩减驻德国美军规模的可能性，强调将在「短期内」作出决定。

五角大厦发言人帕尼尔（Sean Parnell）今天在声明中说「我们预计撤军行动将在之后6到12个月内完成」。

帕尼尔还说，这项决策是经美国国防部对欧洲兵力部署进行全面审查后所做出，并考量地区作战需求及现地情势。

川普在两届任期内，多次威胁将削减驻德美军及其他欧洲盟国的美军兵力，强调希望欧洲自身能在防卫上承担更多责任，而非依赖美国。

川普今天还指控宾士（Mercedes-Benz）和宝马（BMW）等德国汽车制造商占尽美国便宜，称德国及「其他欧洲国家并未遵守我们的贸易协议」。

若车辆关税大幅调升，德国可能首当其冲，因为德国是欧盟汽车出口的大宗。