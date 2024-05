路克天行者马克汉米尔访白宫 力挺拜登连任

2 分钟

(法新社华盛顿3日电) 饰演电影「星际大战」路克天行者一角的演员马克汉米尔今天前往白宫会见美国总统拜登后,戴着总统招牌的飞行员太阳眼镜,意外现身白宫简报室。

公开表态支持拜登、72岁的马克汉米尔(Mark Hamill)说:「我称他为『总统先生』。他说『你可以叫我乔。』我说『我可以叫你乔比王肯诺比(Joe-bi Wan Kenobi)吗?』他很喜欢这个称号。」

他指的是1977年原版「星际大战」(Star Wars)中由亚历坚尼斯(Alec Guinness)饰演的欧比王肯诺比(Obi-Wan Kenobi),他教导天行者在对抗原力黑暗面和头号反派「黑武士」达斯维德(Darth Vader)时,去发掘自己的力量。

马克汉米尔将81岁的民主党籍总统拜登描述为「我一生中在立法上最成功的总统」,拜登将在11月的美国总统大选中,与共和党籍前总统川普进行一场近乎史诗级的较量。

他表示:「我很荣幸受邀前往白宫会见总统。」他说,他以前在卡特(Jimmy Carter)和欧巴马(Barack Obama)执政期间拜访过白宫,但从未参观过椭圆形办公室。马克汉米尔说,拜登向他展示照片和椭圆形办公室其他物品。

马克汉米尔访问白宫正值「5月4日」(May the fourth)前夕,由于读音与电影中的经典台词「愿原力与你同在」(May the force be with you)相近,因此被订为全球星战日。