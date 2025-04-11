心理学家发现伴侣分手早有先兆

夫妻关系的重大转折点出现在分手前的一到两年。 Keystone-SDA

根据瑞士参与的一项分析研究，当人们还在问自己这段感情是否会长久时，其实分手的征兆已经明显。

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德国美因茨大学(University of Mainz) 的Janina Bühler教授解释道，一段感情走到尽头通常会经历两个阶段：一开始，双方对感情的满意度会逐渐下降；紧接着，在分手前的一到两年左右，满意度迅速下跌。她与伯尔尼大学的Ulrich Orth教授一同对伴侣关系及伴侣关系解体进行了分析。

众所周知，对一段感情的满意度会随着恋爱关系的发展逐渐消退，但人们并未为此担忧。美国心理学学术月刊《个性与社会心理学杂志》(Journal of Personality and Social Psychology)刊登的相关研究指出，这种消退尤其发生在关系确立后的最初几年，通常在10年左右会出现一次冰点。

长期研究描绘了清晰的画面

研究人员具体分析了此前由德国、澳大利亚、英国及荷兰所做的四次相关研究的结论。在这些长期研究中，受访者定期会被问及情感关系及个人生活。Bühler解释说：“这也意味着受访者的陈述反映的是当时的感受，而我们能够准确追踪一段感情是如何走向分手的。”

研究显示，起初，分手的恋人对感情的满意度会渐渐下降，这个过程可能持续数年，直至一次严重的感情破裂事件。在此之后，受访伴侣会在7到28个月内分道扬镳，且无一例外。Bühler认为: “一旦走到这个阶段，之后的分手在所难免。”

然而，伴侣们通常直到分手的一刻才会寻求专业帮助，换句话说，为时已晚。“假如伴侣关系处于临界阶段，但尚未跌入冰点，那挽救这段感情的努力或许更加有效，有可能避免最终各奔东西。” Bühler补充说。

瑞士联邦统计局的最新统计显示外部链接，2023年共有15’598对伴侣办理离婚，离婚率为38.3%，离婚时平均已婚15.7年。

瑞士和中国离婚率统计 根据中国民政部发布的《2024年4季度民政统计数据》外部链接，2024年共有262.1万对夫妻办理离婚，占结婚夫妇的42.9%，较2023年增加2.8万对，年增约1.1%。