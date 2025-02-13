瑞士政府报告：藏人和维吾尔人或被中国施压监视同胞

瑞士的藏族人与维吾尔族人面临来自中国的压力。 Keystone-SDA

瑞士政府周三(2月12日)发布的一份报告称，生活在瑞士的藏族和维吾尔族群体可能正受到来自中国的压力，中方鼓励他们暗中监视同胞并收集情报。

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巴塞尔大学受瑞士联邦司法办公室和联邦移民事务秘书处委托进行了调研，基于该调研结果编撰的这份报告是为回应一项议会质询。

调研作者指出，这两个政治活跃的侨民群体正受到系统性的监视、拍摄和录像。此外，那些在政治上支持藏族和维吾尔族事务的瑞士公民也成为了监视目标。

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