瑞士政府报告：藏人和维吾尔人或被中国施压监视同胞
瑞士政府周三(2月12日)发布的一份报告称，生活在瑞士的藏族和维吾尔族群体可能正受到来自中国的压力，中方鼓励他们暗中监视同胞并收集情报。
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巴塞尔大学受瑞士联邦司法办公室和联邦移民事务秘书处委托进行了调研，基于该调研结果编撰的这份报告是为回应一项议会质询。
调研作者指出，这两个政治活跃的侨民群体正受到系统性的监视、拍摄和录像。此外，那些在政治上支持藏族和维吾尔族事务的瑞士公民也成为了监视目标。
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瑞士政府建议对预防、协调和意识提升等方面的一些措施进行考查，并希望在所有可能涉及跨国镇压问题上提高联邦、州及市级机构的警觉性，以应对相关挑战。
1950年1月17日，瑞士成为最早承认中华人民共和国的西方国家之一。在上世纪中叶，瑞士亦成为第一批接受藏族难民的西方国家之一，如今是亚洲以外第二大藏族人群体的所在地外部链接。
1999年3月25日，时任中国主席的江泽民在到达伯尔尼国会大厦时遭遇支持藏独人士的“欢迎”。 怒不可遏的江主席宣称，瑞士“失去了一个中国的朋友”。
2010年2月3日，时任瑞士司法警察部长艾维琳·维德默-施龙普夫(Eveline Widmer-Schlumpf)宣布，将接收两名中国维吾尔族前关塔那摩囚犯。中国驻瑞大使馆立即表示坚决反对，称其为“一件违背两国根本利益的决定”。
2018年11月6日，瑞士和其他西方国家在日内瓦联合国人权理事会举行的普遍定期审议(UPR)上对中国提出批评，敦促中国关闭维吾尔族拘留营。中国外交部副部长乐玉成表示“不会接受几个充满偏见的国家在政治驱动下发出的指控。”
2022年8月31日，已卸任联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特(Michelle Bachele)称中国在新疆地区“可能构成反人类罪行”。随后瑞士召见了中国驻瑞士大使外部链接，表达对人权问题的关切。对此，中国大使馆表示会见是例行工作会议，而非“召见”，并对媒体的相关报道提出异议。
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