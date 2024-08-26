瑞士2023年最受追捧的新生儿名字：米娅和诺亚

去年，瑞士最受欢迎的新生儿名字是米娅(Mia)和诺亚(Noah)。米娅取代爱玛(Emma)成为首选女孩名，诺亚则保持了在男孩名中最受青睐的地位。
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根据瑞士联邦统计局8月23日公布的年度热门姓名排行榜，排在米娅之后的是爱玛和索菲娅(Sofia)，仅次于诺亚的男孩名是利亚姆(Liam)和马修(Matteo)。
继在2013、2015、2016以及之后的2019至2021年间位居女孩名榜首之后，这是“米娅”第七次折桂。数十年来，“诺亚”一直是最受欢迎的男孩名之一，并已经在2010、2011、2013到2017年间，以及2021和2022年荣登男孩名榜首。
维拉(Vera)在女孩名榜单上晋级最快，跃升了114位。基扬(Kiyan)则以186位的上升速度成为男孩名榜单上的翘楚。去年，人们对西娅(Thea)的好感度骤降63位，马克西姆(Maxime)是男孩名里的最大输家，排名下降68位。
瑞士总体常住人口中的常用名没有变化，最普遍的仍然是丹尼尔(Daniel)和玛利亚(Maria)。
穆勒(Müller)、梅耶(Meier)和施密特(Schmid)
穆勒、梅耶和施密特是瑞士最常见的姓氏。瑞士总共有53’170位穆勒，不过仅占人口总数的0.6%。32’657人姓梅耶，30’332人姓施密特。
瑞士法语区的第一大姓是达席尔瓦(da Silva)，共有10’287人。在提契诺州，伯纳斯科尼(Bernasconi)是最常见的姓氏，有2250人。卡道夫(Caduff)是罗曼什语区的大姓，230人拥有这一姓氏。
据联邦统计局介绍，瑞士的名字千变万化，包括拼写上的差异在内，不同姓氏就超过了50万个。
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