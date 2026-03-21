软银集团：美俄亥俄州建大型电厂

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（法新社东京21日电） 日本软体银行集团今天宣布，计划在美国俄亥俄州兴建一座大型燃气发电厂，为人工智慧（AI）资料中心提供电力。

专注于科技投资的软体银行集团（SoftBank Group）是ChatGPT开发商OpenAI的主要资助者，其性格鲜明的执行长孙正义（Masayoshi Son）是美国总统川普的长期支持者。

这座燃气发电厂是日本对美投资总额达5500亿美元协议的一部分。东京与华府商定这项协议，以换取降低贸易关税。

软银表示，这座造价333亿美元、装置容量9.2GW（Gigawatt，百万��）的「规模庞大」发电厂将在美国能源部位在朴茨茅斯（Portsmouth）的场址兴建。

孙正义于当地时间昨天在俄亥俄州的典礼上宣布计画时表示：「这规模，我认为，比全球任何一座发电厂都还大。至少在美国，这肯定是单一地点最大规模的发电设施。」

他表示，目标是发展「全球最聪明的AI」。

美国能源部则在声明中指出，9.2GW燃气发电厂是在这个地点打造装置容量10GW资料中心整体计画的一部分。

软银今天宣布，已与多家美国和日本大型企业组成联盟，协助在俄亥俄州兴建电厂并发展AI基础设施。