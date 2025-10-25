逾60国签署网路犯罪条约 不顾科技企业人权团体反对

（法新社河内25日电） 超过60个国家今天在越南首都河内签署联合国首部锁定网路犯罪的条约，不顾科技公司与人权团体罕见齐声反对，警告此举恐将助长国家监控行为。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）形容这项签署是「重要里程碑」，但也说「这才只是开始」。

这项新的全球法律架构目的在加强国际合作，打击儿童色情资讯、跨国网路诈骗及洗钱等数位犯罪。

超过60个国家今天签署这项公约，意味着将在这些国家完成批准程序后生效。

古特瑞斯今天在河内举行的开幕式上说：「每天都有精密诈骗摧毁家庭、拐走移民、让我们经济损失数十亿美元…我们需要坚实且连结全球的因应措施。」

「联合国打击网路犯罪公约」（United Nations Convention Against Cybercrime）最初是俄罗斯外交官员于2017年提出，经过漫长磋商后在去年通过。

批评人士认为条约措辞宽泛，恐导致权力滥用，甚至促使各国跨境打击政府批评者。

智库「科技全球研究所」（Tech Global Institute）创办人迪雅（Sabhanaz Rashid Diya）表示：「条约磋商过程出现多项疑虑，担忧最终会变成强制企业分享资料。」

她告诉法新社：「这几乎是默许过去用来对付记者和威权国家极有问题的做法。」

她还说，民主国家可能会将这项联合国公约视为「妥协文件」，因为其中包含一些人权保障条款。然而十多个人权团体及其他组织在一封连署信中批评这些保障措施「薄弱」。

大型科技公司也表达关切。

代表Meta、戴尔（Dell）及印度印福思科技公司（Infosys）等超过160家企业的「网路资安技术协议」（Cybersecurity Tech Accord）代表团负责人表示，他们不会出席河内签约仪式。

这些企业先前警告，条约内容可能将资安研究人员列为犯罪对象，且「允许各国就几乎任何他们选定的犯罪行为展开合作」。

他们在磋商期间指出，当局潜在的越权行为「将对数十亿人每天依赖的企业资讯科技（IT）系统构成严重风险」。

鉴于越南打压异议人士的纪录，公约签署仪式地点选在河内也备受关注。