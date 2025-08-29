逾6000南苏丹人迁出肯亚难民营

（法新社奈洛比28日电） 联合国今天向法新社表示，由于援助中断，迫使粮食短缺问题日益升高，逾6000名南苏丹难民已离开肯亚的两座最大难民营。

肯亚北部的卡库玛难民营（Kakuma Refugee Camp）是东非国家的第2大难民营，收容约30万名来自南苏丹、索马利亚、乌干达和蒲隆地的难民。

由于美国及其他捐助者大幅削减援助而导致粮食配给减少，难民营上个月爆发暴力抗议，人道组织正面临困境。

南苏丹长年动荡且极度贫困，目前再陷内战边缘，迫使民众出逃海外。

联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）在给法新社的电邮声明中表示，自1月起，已有约6200名南苏丹难民离开卡库玛难民营和毗邻的卡罗贝耶（Kalobeyei）难民营。

声明指出，光是在今年7月至8月22日间就有约3600人离开营区，超过今年离营人数的一半，其中多为妇女与儿童，「由于许多人透过非正式口岸迁出，实际人数可能更多」。但自1月以来，也有约4800名新难民抵达。

联合国难民事务高级专员公署强调，虽然迁出现象显示趋势正在形成中，但其原因不可归于一端。

联合国难民署指出，此一重大转变始于世界粮食计划署（WFP）7月起缩减配给，根据一项4级标准对难民进行分类，援助仅限于处境最差的2个等级。有些难民对这种分级及近期的动荡表达担忧。

联合国难民署强调，虽然近期离营潮显着，但这类跨境移动不是新的现象，将会持续密切关注情势。