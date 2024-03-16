金正恩父女巡视农场 北韩官媒称金朱爱「伟大领导人」

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（法新社首尔16日综合外电报导）北韩官媒今天称领导人金正恩之女金朱爱（Kim Ju-ae，音译，又译金主爱）为「伟大领导人」。分析家指出，这个尊称一般只用于国家领导人，这暗示她身为金正恩潜在接班人的地位。

北韩中央通信社（KCNA）今天报导金正恩和金朱爱一起视察一座温室农场，不论英文版或韩文版报导使用「伟大领导人」一词时，都采用复数形式，显示这个尊称适用于金正恩父女。

英文版的报导说「伟大领导人（great persons of guidance）与（朝鲜劳动党）党内干部、政府及军方人员一起参观这座农场」，并附上金正恩父女视察的照片。

分析家说，这是北韩官媒首度称金正恩之女金朱爱为「伟大领导人」。平壤官媒从未提到金朱爱的名字，南韩情报机构则称她为Ju-ae。

位于南韩的北韩大学院大学（University of North Korean Studies）教授梁茂进（Yang Moo-jin）告诉法新社：「这是首次将金朱爱升格为领导人的尊称。」

南韩首尔世宗研究所（Sejong Institute）朝鲜半岛策略中心主任郑相昌（Cheong Seong Chang）说，北韩用语「领导」（hyangdo）通常专指平壤政权的「最高领袖或继任者」。

郑相昌说：「这种对金朱爱的个人崇拜程度，强烈暗示她将接替金正恩成为北韩下一任领导人。」