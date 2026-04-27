金正恩重申 支持俄罗斯对乌克兰「神圣」战争

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（法新社首尔27日电） 北韩领导人金正恩重申，平壤支持俄罗斯对乌克兰的军事行动，并誓言协助莫斯科在这场「神圣」战争中获胜。

平壤已向俄罗斯在乌克兰战场提供飞弹、弹药和数千名士兵。分析人士指出，作为交换，莫斯科则提供外交孤立于世的北韩财政援助、军事技术、粮食与能源。

多名俄罗斯高层官员近日接连访问北韩，俄罗斯国防部长别洛乌索夫（Andrey Belousov）26日与金正恩会面。

据北韩官方的朝中社（KCNA）报导，金正恩告诉别洛乌索夫，北韩「一如既往，全力支持俄罗斯联邦捍卫国家主权、领土完整及安全利益的政策」。

朝中社报导，金正恩表达「相信俄罗斯军队和人民必将在这场正义而神圣的战争中获胜」。

双方表示，两国代表团讨论深化军事合作事宜。别洛乌索夫表示，莫斯科已准备好签署涵盖2027年至2031年的合作计画。

金正恩、别洛乌索夫及俄罗斯国会议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）也一同出席为纪念在乌克兰阵亡的北韩士兵而设立的纪念园区落成。

据朝中社报导，金正恩在致词时赞扬这些士兵展现「无与伦比的英勇、大无畏的英雄主义、不屈不挠的战斗精神及高尚的牺牲精神」。

他并参与埋葬阵亡将士仪式，追忆他们「最后的英勇时刻」，并亲手为一名阵亡将士盖棺。

这场揭幕仪式同时包含音乐会、烟火表演及空军飞行表演。

朝中社也提到，观众因演出中展现的「生死决战」及「年轻士兵毫不犹豫选择的殊死肉搏与英雄式自我牺牲」而深受感动。

北韩与俄罗斯于2024年签署军事条约，规定两国在彼此遭受攻击时，需「毫不迟延」提供军事援助。