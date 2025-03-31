忌惮唐纳德·特朗普政府，美国富豪在瑞士银行寻求庇护

苏黎世的魅力不止一面。 Westend61 / A. Tamboly

为了应对特朗普政府带来的不确定性，美国国内外的美国富豪纷纷筹划应急方案，将资产转移到瑞士。

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瑞士私人银行业务员、多家族财富管理办公室和资产管理集团表示，想要在瑞士开设银行及投资账户的美国客户数量激增，尤其是那些符合美国税收规则的银行账户。

为美国人提供海外财富管理服务的Maseco公司驻英国联合创始人乔希·马修(Josh Matthews)表示，上一次出现这样的市场热情还得追溯到人人担心美国银行倒闭的金融危机时代。如今这种现象的主要原因是“特朗普总统任期的不确定性”。

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一位从事跨境客户服务的财富经理表示，他们近期正在帮助一个美国富豪家庭将500万美金-1000万美金(折合人民币3’628万到7’257万元)的资产转移到瑞士。

上述准备工作表明，瑞士作为金融中心的持久实力。尽管俄乌战争全面爆发以来，其中立立场一再引发激烈的政治纷争，但瑞士仍是全球跨境财富管理的首选国家。

总部位于苏黎世的Alpen Partners公司在美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission, SEC)注册了一家名为Alpen International的实体机构。该公司的创始人兼管理合伙人皮埃尔·加布里斯(Pierre Gabris)表示，目前，许多美国人正在咨询居住地选择和资产存放地方面的服务。通常这些客户具有多国背景，例如以色列或印度血统。

美国证券交易委员会 美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission,SEC)常被称为证监会，是根据《1934年证券交易法》成立、直属美国联邦政府的独立机构、准司法机构，负责美国的证券监督和管理工作，为美国证券业最高主管机构。美国证券交易委员会的主要职责包括保护投资者、维护公平、有序且高效的市场，以及促进资本形成。它通过制定规则、执行法律和监督证券市场参与者来达成这些目标。 信息来源：维基百科外部链接

加布里斯补充道：“过去几个月来情况一直如此。美国大选过后，出现一些反对特朗普的客户，很多人心存顾虑。”

许多客户希望通过开设瑞士账户分散单一的美元投资。

瑞士银行业保密条款

出于美国海外账户税收合规法(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)等严格规定，美国人不能轻易在瑞士设立银行账户。法规要求外国银行需向美国国家税务局(Internal Revenue Service)报告该美国账户持有人的相关情况。

美国海外账户税收合规法 美国海外账户税收合规法(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)是2010年美国通过的一项联邦法律，该法要求所有非美国外国金融机构有义务搜寻美国公民在该机构的金融活动记录，并向美国财政部报告这些人的资产和身份。美国海外账户税收合规法还要求美国公民每年向美国国税局申报他们的美国境外金融资产。美国海外账户税收合规法适用于美国居民，也适用于居住在美国以外国家的美国公民和绿卡持有人。 信息来源：维基百科外部链接

但是，如果一家瑞士财富或资产管理公司已经在美国证券交易委员会注册，则该企业可以帮助客户开户并管理其财富。

另一家美国小型财富管理公司负责人称，人们对瑞士账户的需求并未出现明显增加。过去几年间的变化主要体现在，瑞士金融机构开始逐渐适应为美国客户提供服务。此前，税务相关问题导致瑞士银行不得不支付数十亿美元的罚金。

自2008年以来，美国当局打击了数十家瑞士银行，指控其利用银行保密条款帮助美国人避税。

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2013年，为了避免法律处罚，瑞士银行依照美国税收规则，增加透明度，遵守《美国海外账户税收合规法》的要求，共享美国账户持有者的相关情况。不过，确保美国客户开设账户符合上述各项规定的复杂程序令一些瑞士银行望而却步。

这位财富经理表示：“目前，瑞士银行在美国注册实体的趋势已经形成，客户将资产存放在瑞士，但由美国的银行业务员进行管理。”

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