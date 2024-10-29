瑞士人家里私藏了200吨黄金

据估计，瑞士私人手中握有约200吨黄金，价值近150亿瑞郎，其中五分之一被存放在家中。
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这是圣加仑大学(HSG)受贵金属交易商 Philoro委托进行的一项“2024 年贵金属研究”得出的结论。根据这项针对3000名参与者进行的调查，圣加仑大学估计约22%的瑞士人口中，人均拥有约101克黄金，价值7521瑞郎(约合人民币6万元)。不过，这项调查并未将珠宝形式的黄金计算在内。
黄金不太受欢迎
然而，尽管近年来黄金价格持续上涨，但黄金在瑞士的受欢迎程度多年来却一直在下降。根据这项研究的负责人斯文·莱内克(Sven Reinecke)的说法，目前只有28%的受访者将贵金属作为投资品。房产(47.6%)和传统储蓄(34.2%)更受瑞士人欢迎。
不过，65%的受访者认为黄金和其他贵金属因其稳定性和长期性是较为“明智的”投资对象。
大部分黄金持有者仍然信任银行，39%的投资者将黄金存储在银行保险箱，约18%投资者在家中安装了保险箱。
出售黄金多因无奈
私人黄金拥有者通常是在急需用钱时才出售黄金，在那些已经出售过贵金属的受访者中，43%的人表示是出于“紧急状况”。
然而，现在越来越多的黄金持有者已经至少出售了部分手中的黄金，以实现盈利。据莱内克表示，与之前的调查相比，这一比例有所增加。
Philoro瑞士公司总经理克里斯蒂安·布兰内(Christian Brenner)说：”近期黄金价格的大幅上涨和媒体的相关报道，很可能是导致人们注意到黄金的高回报率的原因。”
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越来越多的瑞士人放弃食肉
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瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。
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瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。
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瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。
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11月6日，总部位于苏黎世的电气工程和自动化公司ABB宣布签署收购美国立式泵电机Aurora Motors的协议。这项交易将增强ABB的产品供应，并扩大其全球业务。
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2022年，逾八分之一的瑞士人，生活在至少有一笔逾期债务的家庭中，在瑞士总人口中占比12.1%。总体而言，40.9%的瑞士人口在这一年至少有一种形式的欠款。
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今年6月，瑞士人口首次突破900万。未来学家Martina Kühne预测这个人口稠密国家未来几十年的发展方向。
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这样的追求无疑是高尚的，但迄今为止却难以实现：追踪黄金从亚马逊雨林深处或安第斯山脉顶峰到瑞士精炼商手中的整条链路。黄金一般由瑞士精炼商加工成黄金首饰、手表和金条。
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瑞士是金融与大宗商品交易方面的强国，这并不是什么秘密。但很少有人了解，世界黄金总量的70%左右进口到瑞士，50%左右在瑞士提炼。
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自从在乌克兰发生的战争爆发以来，75吨来自俄罗斯的黄金进入了瑞士。瑞士黄金业是否在某种程度上对普京的侵略战争中发挥了资助作用？瑞士电视台环视节目组(SRF-Rundschau)和瑞士周报(WOZ)共同进行的调查显示：近几年，瑞士的黄金精炼厂加工了大量来自伦敦的俄罗斯黄金。
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