瑞士人家里私藏了200吨黄金

Keystone-SDA

据估计，瑞士私人手中握有约200吨黄金，价值近150亿瑞郎，其中五分之一被存放在家中。

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这是圣加仑大学(HSG)受贵金属交易商 Philoro委托进行的一项“2024 年贵金属研究”得出的结论。根据这项针对3000名参与者进行的调查，圣加仑大学估计约22%的瑞士人口中，人均拥有约101克黄金，价值7521瑞郎(约合人民币6万元)。不过，这项调查并未将珠宝形式的黄金计算在内。

黄金不太受欢迎

然而，尽管近年来黄金价格持续上涨，但黄金在瑞士的受欢迎程度多年来却一直在下降。根据这项研究的负责人斯文·莱内克(Sven Reinecke)的说法，目前只有28%的受访者将贵金属作为投资品。房产(47.6%)和传统储蓄(34.2%)更受瑞士人欢迎。

不过，65%的受访者认为黄金和其他贵金属因其稳定性和长期性是较为“明智的”投资对象。

大部分黄金持有者仍然信任银行，39%的投资者将黄金存储在银行保险箱，约18%投资者在家中安装了保险箱。

出售黄金多因无奈

私人黄金拥有者通常是在急需用钱时才出售黄金，在那些已经出售过贵金属的受访者中，43%的人表示是出于“紧急状况”。

然而，现在越来越多的黄金持有者已经至少出售了部分手中的黄金，以实现盈利。据莱内克表示，与之前的调查相比，这一比例有所增加。

Philoro瑞士公司总经理克里斯蒂安·布兰内(Christian Brenner)说：”近期黄金价格的大幅上涨和媒体的相关报道，很可能是导致人们注意到黄金的高回报率的原因。”