瑞士最大州立银行“大到不能倒”应急计划获批

苏黎世州银行将不会对瑞士经济构成风险。 KEYSTONE

瑞士金融监管机构已经批准了瑞士最大的州立银行在破产发生时有序清盘的计划。大型银行必须向监管部门证明其破产不会给瑞士经济造成重大损失。

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瑞士金融监管机构已经批准了该国最大的州立银行在破产发生时有序清盘的计划。大型银行必须向监管部门证明其破产不会给瑞士经济造成重大损失。

瑞士金融市场监督管理局(The Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA)对苏黎世州银行(Zurich Cantonal Bank, ZKB)的应急计划表示满意。根据公报，该银行于2023年以损失债券的形式发行了必要的额外损失吸收资金。其他要求也已经满足。

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另一方面，监管局表示，瑞士邮政银行(Postfinance)仍未满足额外损失吸收资金的要求。与此同时，该行已提交一份具有约束力的方案，用于资金积累。

对瑞福森银行(Raiffeisen)应急方案的评估结论不变—该行应急方案已于去年审核通过。

针对合并后的瑞银集团的评估尚未启动。该行表示，由于对瑞士信贷进行的收购和业务整合，需要修订其应急处置计划。随后，瑞银集团将提交重组和清算方案，以及稳定和应急计划。监管局将对这些措施进行审查，并在稍后做出单独决定。

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具有系统重要性的银行必须每年向监督管理局提交应急计划，以供评估。各银行必须证明，如果面临破产风险，将如何履行其具有系统重要性的职能。

就瑞福森银行和苏黎世州银行而言，具有系统重要性的职能是短期贷款业务。对于包括邮政银行在内的这三家银行来说，存款业务和支付交易都是具有系统重要性的业务。