瑞士私人家庭净资产升至4.8万亿瑞郎

2024年，瑞士私人家庭资产总额继续强劲增长。金融资产增长和房地产资产升值共同推动了这一趋势。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)4月28日表示，截至2024年底，净资产总额增加了1800亿瑞郎(约合人民币1.78万亿元)，增长3.8%，总额达到4.48万亿瑞郎(约合人民币44.3万亿元)。增长主要归因于金融资产和房地产资产的同步上升。
家庭持有的金融资产增加了1190亿瑞郎，总额达到3.146万亿瑞郎(约合人民币31.1万亿元)。全年的家庭投资活跃，尤其在第一季度受益于股市上涨。这一趋势在集合资本投资中尤为明显，不仅购买规模大，资本收益也显著。
私人家庭的金融资产中，约40%为保险公司和养老基金的债权，30%为证券，另有30%为现金和存款。
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大多数瑞士居民都富有吗？
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一位读者想知道是不是真的有些瑞士人收入过低，以至于买不起强制性医疗保险，另一位读者问道：大多数瑞士人真的富有吗？
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房地产资产占家庭资产近半
房地产市场价值几乎占到私人家庭总资产的一半。虽然涨幅较往年温和，但房地产资产仍有所增长。
截至2024年底，家庭持有的房地产市场价值为2.77万亿瑞郎(约合人民币27.4万亿元)，增加了830亿瑞郎，增幅为3.1%。这一增幅相对较低，主要由于房价涨幅趋缓。
与此同时，私人家庭的负债总额增加了220亿瑞郎，达到1.037万亿瑞郎(约合人民币10.3万亿元)。其中，按揭贷款仍占主要部分，达9530亿瑞郎(约合人民币9470亿元)。
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您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？
瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。
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瑞士媒体面临日益加剧的经济压力
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瑞士媒体正面临严重的经济压力，但在“世界新闻自由指数”(World Press Freedom Index)中仍保持了第9名。
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瑞士过敏中心4月28日表示，因天气短暂转凉而中断的花粉季目前已重新开始，草类花粉正在瑞士各地飘散。约70%的花粉症患者对其过敏。
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弱势租客-苏黎世搬迁浪潮最大受害者
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苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的研究显示，苏黎世的租客驱逐率为全国最高。受影响最严重的是低收入的年长居民，他们会被迫搬离原本的住所。
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成龙将摘得洛迦诺电影节荣誉金豹奖
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今年夏天，洛迦诺电影节(Festival del film Locarno)将向成龙颁发荣誉金豹奖，以表彰这位“既是当代亚洲电影的重要人物，也是重新定义好莱坞电影规则的影响力人物”。
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瑞士员工工作满意度下滑
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根据咨询公司盖洛普(Gallup)的一项调研，瑞士职场员工的整体情绪愈发低迷。
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瑞士招聘：远程办公岗位创历史新高
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瑞士企业继续以远程办公吸引潜在员工。最新研究显示，瑞士提供灵活工作选项的岗位招聘数量创下新高。
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瑞士男性承受社会地位压力
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瑞士、瑞典等国常年位居性别平等排名前列，但伯尔尼大学的一项新研究显示，这些国家的男性反而面临维持高社会地位的显著压力。
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瑞士和中国呼吁就关税问题展开对话
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瑞士与中国希望通过对话方式解决美国关税问题。
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世界经济论坛创办人施瓦布受调查
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据《华尔街日报》报道，世界经济论坛创办人克劳斯·施瓦布被匿名信指控滥用公款，该论坛已就此展开调查。施瓦布旋即辞去基金会理事会主席职务，但否认所有指控，并表示将采取法律行动。
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爱因斯坦效应太空实测，瑞士高精度仪器助力探索
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4月21日，欧洲空间局(ESA)将一组原子钟送入太空。它将被接驳在国际空间站(ISS)上，用以测试重力对时间流逝的影响。瑞士也参与了这项“空间原子钟组”(ACES)计划的研发。
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瑞士人仍然是最富有的地球人
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根据瑞信今天发布的《全球私人财富报告》显示，截至2019年中，瑞士成年人的人均资产为555,000瑞郎(合396.9亿人民币)--高于地球上任何国家。
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瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
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瑞士联邦统计局于日前宣布，2022年，瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元)，保持了往年的稳定水平。
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