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瑞士私人家庭净资产升至4.8万亿瑞郎

瑞士家庭的净资产升至4.88万亿瑞郎。
瑞士家庭的净资产升至4.88万亿瑞郎。 Keystone-SDA

2024年，瑞士私人家庭资产总额继续强劲增长。金融资产增长和房地产资产升值共同推动了这一趋势。

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瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)4月28日表示，截至2024年底，净资产总额增加了1800亿瑞郎(约合人民币1.78万亿元)，增长3.8%，总额达到4.48万亿瑞郎(约合人民币44.3万亿元)。增长主要归因于金融资产和房地产资产的同步上升。

家庭持有的金融资产增加了1190亿瑞郎，总额达到3.146万亿瑞郎(约合人民币31.1万亿元)。全年的家庭投资活跃，尤其在第一季度受益于股市上涨。这一趋势在集合资本投资中尤为明显，不仅购买规模大，资本收益也显著。

私人家庭的金融资产中，约40%为保险公司和养老基金的债权，30%为证券，另有30%为现金和存款。

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房地产资产占家庭资产近半

房地产市场价值几乎占到私人家庭总资产的一半。虽然涨幅较往年温和，但房地产资产仍有所增长。

截至2024年底，家庭持有的房地产市场价值为2.77万亿瑞郎(约合人民币27.4万亿元)，增加了830亿瑞郎，增幅为3.1%。这一增幅相对较低，主要由于房价涨幅趋缓。

与此同时，私人家庭的负债总额增加了220亿瑞郎，达到1.037万亿瑞郎(约合人民币10.3万亿元)。其中，按揭贷款仍占主要部分，达9530亿瑞郎(约合人民币9470亿元)。

Swiss Finance Institute(SFI)的一篇研究论文外部链接指出，瑞士家庭在面对经济不确定性时，更倾向于增加股票市场的投资。这表明瑞士家庭具有较高的金融参与度和风险承受能力。 而根据中国人民银行发布的《2019年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》外部链接，中国的家庭资产以实物资产为主，住房拥有率达到96.0%；金融资产占比较低，仅为20.4%，居民家庭更偏好无风险金融资产。而中国人民银行2024年发布的《中国金融稳定报告》外部链接显示，中国家庭的财富中，房地产占比高达60%，远高于金融资产的比例。

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