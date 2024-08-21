购房再度受到瑞士人青睐

瑞士人再度燃起了购房欲望 Keystone-SDA

受利率下降的推动，瑞士人再度燃起了购房欲望。但根据银行信用社Raiffeisen集团的一项研究，瑞士房地产市场仍受供应量过低的限制，远远不能满足需求。

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Raiffeisen集团为瑞士主要抵押贷款机构之一，其首席经济师弗雷迪·哈森梅勒(Fredy Hasenmaile)透露，“住宅需求已从”2022、2023两年“利率上升导致的低迷中复苏”。

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瑞士国家银行(SNB，央行)今年3月下调基准利率，使得抵押贷款成本降低了。金融比较门户网站Comparis.ch的一项调研显示，截至6月底，三年期固定利率抵押贷款的指示性利率为2.09%，而上次-即4月中旬-的利率为2.13%。五年期的利率也是2.09%，低于4月时的2.15%。

这种下降趋势应当还会持续，Raiffeisen预计央行将在9月份再次下调基准利率。

因此，购房变得比租房更为有利，而一位专家则指出，“租赁市场的过度需求正在向房地产市场蔓延”。

去年新发放的建筑许可数量达到了历史最低点，在这样一个新建住房短缺的市场里，卖方占据了优势，他们可以决定价格。因此哈森梅勒预测，住房价格中期内应会再次加速上涨。

此外，新建的公寓面积较小，这进一步加剧了住房短缺。随着全国住房空置率预计将降至1%以下(2023年该指标尚为1.2%)，租金也在上涨，第二季度同比上涨了6.4%。