阿富汗女子卖发换钱 恐遭塔利班处罚

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（法新社喀布尔25日电） 在塔利班组织夺取阿富汗政权前，像法蒂玛这样的女性可以自由出售自己的头发用于假发生产，但去年一项禁令迫使这名28岁女子及其他人得冒着被处罚的风险，秘密进行小量交易。

法蒂玛（Fatima）是2021年塔利班（Taliban）重掌权力后，仍在首都喀布尔（Kabul）从事民间支薪工作的少数女性之一。但她说，「我需要这笔钱（卖头发的收入）」，「我可以帮自己或家里买点东西」。

出于安全原因，法蒂玛不愿透露自己的姓氏。她月薪100美元，每100克头发的售价略高于3美元，算是不无小补。

法蒂玛说，买家「会敲我们的门来收集」头发。

这些买家想出口头发给国外假发生产业者，其中一名要求匿名的男性买家是把头发送往巴基斯坦和中国。

塔利班当局严厉打压妇女权利，实行联合国（UN）所称的「性别隔离」。他们禁止妇女和女孩进入大学和学校，实质扼杀她们的就业希望。妇女也被禁止进入公园和健身房，美容院亦遭关闭。

塔利班当局去年颁布规范男女日常生活的劝善惩恶法，包括禁止出售头发等「人体任何部位」。他们并未透露违反规定的处罚为何。

劝善惩恶部（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）发言人告诉法新社：「我们必须尊重神赋予人类的外表，维护他们的尊严。」

他说，过去头发交易在阿富汗已「正常化」，但现在「不准出售身体器官」。

头发交易是个十分敏感的议题，以至于负责处理道德问题的劝善惩恶部今年1月在喀布尔省烧掉将近1吨的人发。劝善惩恶部在声明表示，焚烧这批头发是为了「维护伊斯兰价值观和人类尊严」。