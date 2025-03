阿富汗女子卖发换钱 恐遭塔利班处罚

(法新社喀布尔25日电) 在塔利班组织夺取阿富汗政权前,像法蒂玛这样的女性可以自由出售自己的头发用于假发生产,但去年一项禁令迫使这名28岁女子及其他人得冒着被处罚的风险,秘密进行小量交易。

法蒂玛(Fatima)是2021年塔利班(Taliban)重掌权力后,仍在首都喀布尔(Kabul)从事民间支薪工作的少数女性之一。但她说,「我需要这笔钱(卖头发的收入)」,「我可以帮自己或家里买点东西」。

出于安全原因,法蒂玛不愿透露自己的姓氏。她月薪100美元,每100克头发的售价略高于3美元,算是不无小补。

法蒂玛说,买家「会敲我们的门来收集」头发。

这些买家想出口头发给国外假发生产业者,其中一名要求匿名的男性买家是把头发送往巴基斯坦和中国。

塔利班当局严厉打压妇女权利,实行联合国(UN)所称的「性别隔离」。他们禁止妇女和女孩进入大学和学校,实质扼杀她们的就业希望。妇女也被禁止进入公园和健身房,美容院亦遭关闭。

塔利班当局去年颁布规范男女日常生活的劝善惩恶法,包括禁止出售头发等「人体任何部位」。他们并未透露违反规定的处罚为何。

劝善惩恶部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)发言人告诉法新社:「我们必须尊重神赋予人类的外表,维护他们的尊严。」

他说,过去头发交易在阿富汗已「正常化」,但现在「不准出售身体器官」。

头发交易是个十分敏感的议题,以至于负责处理道德问题的劝善惩恶部今年1月在喀布尔省烧掉将近1吨的人发。劝善惩恶部在声明表示,焚烧这批头发是为了「维护伊斯兰价值观和人类尊严」。