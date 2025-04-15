阿尔及利亚驱逐12名法国官员 巴黎扬言反击

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（法新社阿尔及尔/巴黎15日电） 阿尔及利亚昨天为其基于主权所做出的驱逐12名法国官员的决定进行辩护，并将两国关系再度紧绷归咎于法国内政部长霍塔尤。法国外交部长巴霍今天批评阿尔及利亚驱逐法方官员之举，并扬言反击。

阿尔及利亚外交部在声明中证实，在法国逮捕一名阿尔及利亚领事馆工作人员后，这12名法国官员被列为不受欢迎人物。

阿尔及利亚外交部将领事馆工作人员被逮捕一事称为「卑鄙行为」，还说这是「法国内政部长长期以负面、恼人态度对待阿尔及利亚的结果」。阿尔及利亚曾是法国殖民地。

法国外交部表示，这12名法国官员被要求在48小时内离开阿尔及利亚。

阿尔及利亚表示，驱逐行动是针对其领事馆工作人员在法国被「大张旗鼓且高调」逮捕之后所作出的回应。

阿尔及利亚怪罪法国内政部长霍塔尤（Bruno Retailleau）妨碍两国近期修补紧张外交关系的努力。

阿尔及利亚外交部表示，两国关系才刚开始进入缓和期就生变，霍塔尤要为此承担所有责任。

阿尔及利亚外交部警告：「法国内政部长若再有任何冒犯行为，阿尔及利亚将根据对等原则做出坚决且适当的回应。」

法国检方先前起诉一名阿尔及利亚领事馆工作人员，认为此人涉嫌参与阿尔及利亚籍网红布霍尔（Amir Boukhors）2024年4月在巴黎郊区被劫持一案，阿尔及利亚于本月12日表达「强烈抗议」。

布霍尔是阿尔及利亚政府的反对者，在短影音平台TikTok有上百万人追踪。

法国去年承认摩洛哥对西撒哈拉（Western Sahara）争议地区的主权，法国与阿尔及利亚的关系开始紧绷，因为阿尔及利亚长期力挺主张西撒哈拉独立的波利萨里欧阵线（Polisario Front）。

阿尔及利亚去年11月以国家安全相关指控为由，逮捕法阿双重国籍作家桑萨（Boualem Sansal），因为桑萨接受法国极右翼媒体访问时说，在法国殖民统治期间，摩洛哥领土被割让给阿尔及利亚。桑萨被捕后，法国与阿尔及利亚的关系进一步恶化。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）今天说，阿尔及利亚驱逐法国官员「令人遗憾」，此事必有后果；「若阿尔及利亚选择（让冲突）升级，我们会以最坚决态度回应」。