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阿尔巴尼亚宣布几天内开始禁TikTok

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（法新社地拉那6日电） 阿尔巴尼亚当局今天表示，未来几天内将关闭中国短影音平台「抖音」的海外版本TikTok，实施去年12月宣布的禁令。

教育部长马纳斯提留（Ogerta Manastirliu）表示：「主管机关将在网路供应商及科技平台配合下采取必要措施，在几天或一周内执行这项决定。」她并补充，禁令预计持续12个月。

去年11月，阿尔巴尼亚首都地拉那（Tirana）一所学校的附近，发生14岁青少年遭同学刺杀事件。当地媒体报导，这起案件的起因是两人曾在TikTok上爆发争吵。

这起杀人案促使阿尔巴尼亚家长、心理学家及教育机构讨论社群网路对年轻人的影响。

阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）去年12月宣布，全国从2025年起对TikTok实施至少一年禁令，他还称TikTok是「社群恶棍」。

拉玛今天则在社群平台X发文称，在谘询数千名家长和老师后，当局正在跟TikTok谈判。他写道：「我们已开始与TikTok进行非常积极的对话，TikTok的代表很快就会来阿尔巴尼亚，向我们提出一系列旨在强化儿童安全的措施。」

反对派则抨击这项禁令，表示这会影响到他们在5月国会大选前的竞选活动。

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