阿斯夫拉赢得宏都拉斯大选 西班牙政府表达祝贺

（法新社马德里25日电） 中美洲国家宏都拉斯宣布保守派候选人阿斯夫拉赢得总统大选后，西班牙左翼政府今天向他表达祝贺。阿斯夫拉也是美国总统川普支持的人选。

在11月30日结束投票数周后，宏都拉斯国家选举委员会昨天宣布，阿斯夫拉（Nasry Asfura）以不到一个百分点的差距击败主要对手、同为保守派的电视名人纳斯拉亚（Salvador Nasralla）。

现年67岁的阿斯夫拉是巴勒斯坦移民之子，他的当选象徵继阿根廷、智利、玻利维亚近期保守派势力崛起之后，拉丁美洲进一步右倾。

西班牙外交部透过声明表示：「西班牙恭喜宏都拉斯新任总统，并表达非常乐意与宏都拉斯人民及政府持续合作。」

宏都拉斯这次选举的计票过程缓慢，并传出违规及舞弊指控，漫长的等待加剧国内紧张情势。

纳斯拉亚指控选举违规，要求全面重新计票，并未承认阿斯夫拉胜选。

西班牙政府在声明中补充道：「我们相信，计票期间提出的质疑，将以最高透明度获得解决。」西班牙与其前拉美殖民地一直维持密切关系。

选举结果公布前，川普（Donald Trump）即表态力挺阿斯夫拉。他并警告宏都拉斯，若在计票期间，他力挺的候选人微幅领先优势被推翻，将付出惨痛代价。