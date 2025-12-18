雪梨海滩血案父子低调投宿 菲旅馆员工细述行径

（法新社菲律宾纳卯18日法新社）日前在澳洲雪梨邦代海滩枪击案杀害15人的父子档，据菲律宾旅馆业者表示曾投宿他们旅馆，但两人话不多、鲜少离开客房，也没看到他们跟谁碰过面。

雪梨邦代海滩（Bondi Beach）本月14日发生枪击血案，造成15人死亡。当局已证实，案发前，涉嫌犯案的阿克拉姆（Sajid Akram）和儿子纳维德（Naveed Akram）11月1日入境菲律宾，并将民答那峨（Mindanao）纳卯（Davao）申报为最终目的地。

然而，澳方目前还在厘清他们是否曾接受菲国极端分子训练。民答那峨长久以来都有伊斯兰武装武装叛乱活动。但菲国当局表示，没有证据显示该国被拿来当作恐怖分子的训练场所。

这对父子档11月1日入境菲国后，入住GV旅馆（GV Hotel）315号房。这是一间放有两张单人床的小客房，每晚房价930披索（约16美元）。

20岁的夜班经理伊坦（Angelica Ytang）告诉法新社，这对父子每天离开客房的时间顶多1个小时，且大多不与人互动。

她说，这两人「跟其他外国人不同，没那么好亲近。其他外国人通常会和我聊天，但他们不会」。她补充说，她只和纳维德互动过，其父「总是低头」、避免对到眼。

她说这两人从未谈起来菲国的目的，且根据员工们观察，这对父子通常在上午出门，但外出时间不长，「我们观察到最长的一次也仅约1小时」。

伊坦说，她从未看过这两人跟谁碰过面，也没看过他们搭车，「他们就四处走走，就这样」。

她说，雪梨血案曝光后，旅馆人员马上就从新闻报导认出这两个人的脸。

伊坦说，这对父子退房时有给一笔小费。

她说：「他们人很好。我至今不敢相信他们是那样的人。」