雷根遇刺相同地点 31岁加州男闯白宫记协晚宴开火

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（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今晚出席白宫记者协会晚宴时，宴会厅外突传枪响，川普稍后在社群平台公布监视器画面，并揭露枪手是31岁加州男子艾伦（Cole Thomas Allen）。

当时约有2600名宾客在华盛顿希尔顿饭店（Washington Hilton Hotel）参与这场宴会，而此处也是1981年时任美国总统雷根（Ronald Reagan）遭枪击重伤的地点。

美国特勤局（Secret Service）证实，一名犯嫌已被拘留，并表示枪击事件发生在主要安检区附近。

特勤局稍后发表声明指出，正在调查这起事件，还说「总统与第一夫人和所有受保护对象均安全无虞」。

目前尚不清楚是枪手率先开火，还是维安人员为应对威胁而回击。

川普随后在社群媒体表示：「特勤局与执法人员表现非常出色，他们反应迅速且勇敢。枪手已被逮捕。」

他补充说：「执法人员要求我们离开现场。第一夫人、副总统及所有内阁成员均安然无恙。」他也表示计划在一个月内重新安排这场活动。

主办单位起初通知宾客晚宴将照常举行，但随后宣布延期。

一名联邦调查局（FBI）官员对路透社表示，一名武装男子朝特勤局人员开火。

事发约两小时后，川普在白宫告诉记者，枪手当时携带多件武器冲进会场，并近距离开枪击中一名特勤人员，所幸他身穿防弹背心而幸免于难。

川普形容犯嫌是「病态人物」，还说调查人员正在搜查枪手位于加州的住处。（编译：刘文瑜）