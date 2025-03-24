青年运动攻击 逾7成挂美国旗船只被迫绕行非洲南端

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（法新社华盛顿23日电） 美国国家安全顾问瓦尔兹今天表示，叶门叛军青年运动的袭击行动迫使3/4悬挂美国国旗的船只须避开红海，改采非洲南端这条航程又长又贵的路线。

法新社引述哥伦比亚广播公司（CBS）「面对全国」（Face the Nation）节目采访内容，瓦尔兹（Mike Waltz）说：「现在有75%悬挂美国国旗的船只必须取道非洲南部外海航线，而非通行苏伊士运河（Suez Canal）。」

他又说：「我们一艘驱逐舰上一次航行穿越那里的海峡时，遭到23次攻击。」

瓦尔兹表示，总统川普1月上任后首次对伊朗撑腰的青年运动（Huthi）发动空袭，「已消灭青年运动主要领导层」，包括其飞弹计画负责人。

「我们攻击他们的总部，也袭击通讯节点、武器工厂，甚至他们部分的水上无人机生产设施。」

以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊爆发战争以来，青年运动便锁定往来的红海船只，藉此力挺巴勒斯坦人。他们说，美国近来对叶门的轰炸行动已造成50多人丧生。

沃尔兹在CBS节目中，痛批前朝拜登政府仅对青年运动发动「点状袭击」，导致「世界上最重要的海上通道之一关闭」。

他又说：「川普总统和川普政府决定采取更加严厉、更强硬的举措。」

伦敦证券交易所集团航运研究公司（LSEG Shipping Research）数据显示，改采非洲南端海域往返欧洲亚洲，时间增1倍之外，还增加近100万美元的成本。（译者：纪锦玲）