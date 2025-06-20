非政府组织：以色列攻击造成伊朗至少657人丧命

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（法新社巴黎20日电） 总部设在美国的非政府组织今天表示，以色列对伊朗发动攻击已造成至少657人丧命，包括平民和安全部队成员，这项统计得自伊朗消息来源和报导。

人权行动者新闻通讯社（Human Rights Activists News Agency）表示，自以色列本月13日开始攻击以来，已造成伊朗各地至少263名平民丧命，其中已证实超过20名儿童的身分，多数是在德黑兰（Tehran）。

人权行动者新闻通讯社还提到有164名军方成员死亡。

另有230名死者，人权行动者新闻通讯社无法判断是平民或是安全部队成员。

除此之外，截至今天上午，伊朗安全部队和平民受伤人数超过2000人。

人权行动者新闻通讯社表示，伊朗31省中的21个遭受攻击。

人权行动者新闻通讯社隶属的人权行动者非政府组织（Human Rights Activists NGO）2005年在伊朗成立，后来因伊朗当局压制而转往美国。

伊朗当局本月15日表示，以色列攻击造成至少224人丧命，包括军事指挥官、核子科学家和平民，自此后未再更新。

以色列也遭受伊朗反击，根据当局公布的数据，至少造成25人丧生和数百人受伤。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）