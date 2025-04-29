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非政府组织：欧洲去年至少142人因帮助移民遭起诉

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（法新社布鲁塞尔29日电） 维护移民权利的非政府组织「国际无证移民合作平台」今天在报告中指出，2024年欧洲至少有142人因帮助或营救移民而遭到起诉。

法新社报导，根据「国际无证移民合作平台」（Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants，PICUM），有超过80人因为搭救或帮助海上移民而面临起诉，约有20人因为提供这些移民食物、饮水或衣服而受到起诉。

PICUM工作人员卡尔塔（Silvia Carta）批评，遭起诉民众的数量已经连续第4年增加，这是「把援助移民的行为定罪」。

PICUM的报告是使用各种来源编纂而成，包括欧洲媒体，内容聚焦于保加利亚、赛普勒斯、法国、希腊、义大利、拉脱维亚、马尔他与波兰等地事件。

卡尔塔表示：「我们所能观察到的仅是冰山一角。」

该组织指出，有7名西班牙巴斯克（Basque）地区活动人士被控利用一场竞赛，于2024年3月偷运36位移民跨越西班牙与法国边境。他们定于10月初开始面临审判。

上述报告也提及有5人因提供波兰与白俄罗斯边境移民「人道主义协助」，而在波兰面临监禁。

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