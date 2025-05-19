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面对地缘政治紧张 欧盟盼与澳洲建立新国防协议

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（法新社雪梨19日电） 欧洲联盟（EU）表示，正在寻求与澳洲建立国防伙伴关系，盼在面对乌克兰战争和其他全球危机时，国际间能形成团结统一的应对力量。

法新社报导，欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）指出，欧盟已在去年底与韩国和日本签署了类似的安全协议。

世界各国领导人18日在罗马出席教宗良14世（Leo XIV）的就职弥撒。根据范德赖恩在社群媒体发布的影片，她今天与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）会谈时表示：「我们视你们为战略伙伴…我们非常希望扩大这一战略伙伴关系。」

范德赖恩又说：「如果我们也能发展出这样的安全和防务伙伴关系，我们会非常高兴。」她也提到紧绷的「地缘政治紧张局势」。

艾班尼斯表示，澳洲和欧盟将继续「与乌克兰人民站在一起」。

他说： 「我们也拥有共同的价值观，在当今这个充满不确定性的世界中…这一点格外重要。」

欧盟担心在美国总统川普主政下，华府可能离欧洲大陆而去，因此一直在寻求建立新的安全关系。

近几个月来，欧盟频向印度示好，同时与韩国和日本签署国防协议，欧盟军事触角正朝亚太地区延伸，与亚洲国家的安全与防务合作日益热络。（译者：纪锦玲）

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