韩国检方：尹锡悦无视内阁反对戒严

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（法新社首尔5日电） 根据法新今天查阅的检方报告，韩国总统尹锡悦上月无视多名核心内阁部长的反对，执意宣布戒严。这场短命戒严以失败告终，尹锡悦也因此遭到弹劾停职。

尹锡悦去年12月3日突颁戒严引发韩国政坛风暴，随后便一直躲在官邸内，由数百名维安人员守卫，并抵抗逮捕行动。

韩国检方这份长达83页的报告是针对前国防部长金龙显提出起诉，报告并指出，时任总理、外交部长和企划财政部长在尹锡悦宣布戒严当晚，均对这项决定持保留态度。

尹锡悦宣布紧急戒严令前曾召开内阁会议，前述3名内阁官员在会中清楚表达了对经济和外交后果的担忧。

根据法新查阅的检方报告，时任总理韩洙告诉尹锡悦：「经济将遭遇重大困难，我担心国际信誉会受损。」

尹锡悦被弹劾停职后，韩洙成为代理总统。然而，由于在野党不满韩洙拒绝任命3名法官填补宪法法院空缺，他后来也遭国会弹劾。

据报，外交部长赵兑烈曾表示，戒严将带来「外交后果，并摧毁韩国过去70年来所取得的成就」。

企划财政部长崔相穆也认为，这一决定将对「经济和国家信誉产生毁灭性影响」。韩洙被弹劾后，崔相穆接任代理总统和代理总理职务。

尽管遭到反对，尹锡悦当时仍主张「没有回头路」，并声称去年4月在国会选举大胜的在野党将使国家分崩离析。据报，尹锡悦说道：「无论经济还是外交，都将无法运作。」