韩国锌业将在田纳西州建厂 美1970年代来首座冶锌厂

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔16日电） 随着白宫积极确保供应链安全，对抗中国在关键矿物的主导地位，韩国锌业今天告诉法新社，该公司在华府支持下，将在美国兴建一座价值74亿美元的关键矿物冶炼厂。

韩国锌业（Korea Zinc）发表声明说，该公司已经「与美国战争部和美国商务部建立战略伙伴关系，双方将共同投资兴建大型冶炼厂」。

这项协议将在田纳西州创造一座面积达65万平方公尺的冶炼设施，完成后将成为美国自1970年代以来首座锌冶炼厂。

韩国锌业指出，该计画「总投资规模规划为74亿美元，包含营运资金与融资成本」，并预期将「对全球供应链多元化作出重大贡献」。

韩国锌业表示，针对天然资源的地缘政治竞争正在「全球升温」，且「某些国家日益对关键矿物供应链施加影响」。

美国战争部副部长费恩柏格（Steve Feinberg）据报表示，该计画位于一座主要美军基地附近，将创造「750个美国就业机会」。

他在韩国锌业的声明稿中说，这项投资也将「释放战略矿物，成为航空、国防等领域的力量倍增器，避免供应瓶颈」。

美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）则在社群平台X上发文，称这是「美国的一大胜利」。

他表示，该计画「每年将在美国本土生产54万吨的关键材料」。这些矿物将支撑「攸关我们未来的关键技术」，包括国防系统、半导体、人工智慧（AI）、量子运算与资料中心等。

韩国与美国10月达成一项贸易协议，其中包含韩国承诺在美国的战略产业投资3500亿美元。