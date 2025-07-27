韩达拉号启航援助加萨 遭以色列部队拦截

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（法新社耶路撒冷26日电） 以色列表示，以色列部队今天登上一艘由亲巴勒斯坦行动组织自由船队联盟（Freedom Flotilla Coalition）驶向加萨（Gaza）的船只，该组织对相关过程进行直播。

以色列外交部在社群平台X发文表示：「以色列海军已阻止船只纳瓦恩号（Navarn）非法进入加萨海岸海域。这艘船正安全驶向以色列海岸，所有乘客安然无恙。」

自由船队联盟的直播画面显示，当以色列士兵控制船只时，成员们坐在甲板上，高举双手，并吹口哨演奏义大利反法西斯歌曲「朋友再见」（Bella Ciao）。现场的3个线上直播画面在几分钟后被切断。

这艘船当时的计画是试图突破以色列对加萨的海上封锁，并向当地的巴勒斯坦居民运送少量人道援助物资。

自由船队联盟在社群平台发文表示，韩达拉号（Handala）在国际水域遭以色列部队非法拦截与登船。韩达拉号是纳瓦恩号的别称。

以色列先前承诺要执行对加萨的封锁，今天在声明中表示：「未经授权突破封锁的行动危险且违法，且损害正在进行的人道援助工作。」

一个用于追踪韩达拉号航迹的线上工具显示，该船被拦截时距埃及海岸约50公里，距加萨西方约100公里。

韩达拉号载有19名倡议人士，其中包括欧洲政治人物，以及两名半岛电视台（Al Jazeera）记者。这些记者在船只被拦截前不久还能进行直播。

被拘留者中包括两名法国议员福侯（Emma Fourreau）与卡塔拉（Gabrielle Cathala），她们所属政党不屈法国（France Unbowed）领袖梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）谴责以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

梅兰雄在X发文表示：「尼坦雅胡的暴徒登上韩达拉号，他们在无权管辖的海域内攻击21名手无寸铁的人，这是有两名法国议员受害的绑架事件。」梅兰雄要求法国政府采取行动。