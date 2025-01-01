预告可能办公投 马克宏：今天的抉择将决定未来

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（法新社巴黎31日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在新年谈话中表示，将要求选民于2025年替国家「决定若干关键议题」，似在提议以公投来打破国会僵局。但他也敦促民众回顾2024年全球庆祝的盛事

马克宏2024年年中跌破全国眼镜宣布解散国会、提前改选，结果反而制造政治僵局。

马克宏今天在新年庆祝活动之前的电视演说中表示：「头脑清醒、态度谦虚之下，迫使（我）体认到，现阶段而言，这个（提前改选）决定带来的不稳多于和平，我完全承认这一点。」

马克宏也暗示了2025年有可能举行公投。

他在电视转播的新年谈话中告诉民众说：「今天的抉择，将左右未来1/4世纪的希望、荣景以及和平，这就是为什么在2025年，我们将继续做出选择，而我将要求各位来替若干议题做出决定。」

但他敦促民众回顾2024年全球庆祝的盛事，包括巴黎奥运以及巴黎圣母院（Notre-Dame de Paris）于2019年毁灭性大火后重新开放。

马克宏说，法国民众这一年来持续展现出「团结、坚定和同舟共济」的精神。

他说：「携手同心下，我们证明了法国精神里没有『不可能』三个字…让我们继续维持最好的一面。」

他也警告，在未来的一年，法国必须「更加强大、更加独立地面对世界的纷纷扰扰」。